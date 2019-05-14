متظاهرون يطالبون بمحاسبة المفسدين وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من انصار التيار الصدري تظاهروا، اليوم، في الكرادة مطالبين بمحاسبة المفسدين وانزال اقصى العقوبات بحقهم".
ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الاثنين، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية، فيما خاطبهم بالقول "ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه".
ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الاثنين، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية، فيما خاطبهم بالقول "ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه".
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