مانشستر سيتي يرد على انباء استبعاده من دوري ابطال أوروبا

وذكرت الصحيفة الأمريكية أمس الأثنين، أن النادي الإنجليزي مهدد بعقوبة الإيقاف من الاتحاد الأوروبي بسبب المخالفات المادية.

النادي الإنجليزي أصدر بياناً رسمياً عبر موقعه على الإنترنت، يستنكر فيه ما جاء بالصحيفة الأمريكية، مؤكداً على "التعاون مع محققي اللعب المالي النظيف بحسن النية".



وأكد النادي أن "الإتهامات بشأن المخالفات المادية ليست صحيحة ولدينا جميع الدلائل التي تؤكد على اللعب المالي النظيف".

وقال بيان بطل الدوري الإنجليزي، "يتعاون مانشستر سيتي تعاوناً تاماً بحسن النية مع هيئة التحقيق بالإتحاد الأوروبي، ويلتزم النادي بجميع الإجراءات القانونية الواجبة، بشأن إلتزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 7 آذار، بأنه لن يدلي بأي تعليق إضافي على المسألة طوال استمرار التحقيق".



واوضح "لذلك فإن تقرير صحيفة نيويورك تايمز، يثير قلقًا بالغًا، والأثار المترتبة هو إما أن هناك نية في التشكيك في مانشستر سيتي وثقته باللجنة، أو أن هناك بعض الأشخاص يريدون الضرر للنادي".

وبين أن "حسابات النادي كاملة وقانونية وتم تسجيلها، ولا توجد أي مخالفات مالية، وتم تقديم جميع الأدلة للجنة، ولا يوجد أي شيء يُدين مانشستر سيتي".

