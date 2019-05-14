الحشد الشعبي يعلن تسليم مهامه الامنية في البعاج لقطعات الجيش

وقال الحشد في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي سلمت، الثلاثاء، مهامها الأمنية في قاطع البعاج غرب الموصل الى قطعات الجيش العراقي".
وأضاف أن هذا الامر يأتي "في إطار خطة إعادة الانتشار التي تنفذها بالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".
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