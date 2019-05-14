مصدر امني: احتراق عجلة على طريق نجف كربلاء داخلها جثة مقيدة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عجلة احترقت على طريق نجف-كربلاء، وبعد اخمادها وتفتيشها اتضح بداخل صندوقها جثة مقيدة الايدي ومفحمة تعود لمحامٍ"، لافتا الى ان "التحقيقات الاولية تشير الى ان الحادث جنائي".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات الشرطة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".



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