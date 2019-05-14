بشار رسن يتحدث عن اصابته وموسمه المقبل

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2019-05-14 | 19:38
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وفي حديث للموقع الرسمي للنادي، قال رسن "أشكر الرئيس التنفيذي للنادي أراج العربي، على حضوره المستشفى وتقديم التسهيلات اللازمة واشكر الطاقم الفني، قائد الفريق، الطاقم الطبي، اللاعبين، الأصدقاء والأقارب لماسندتهم لي".
وأضاف لاعب خط وسط برسيبوليس، "آمل أن يفوز فريق برسيبوليس بالمباراة يوم الخميس المقبل وأن يحسم لقب الدوري الايراني".
واوضح قائلاً "في حال سمحت ظروفي الصحية، فبالتأكيد ساتواجد في ملعب بارس الجنوبي، لتشجيع الفريق واللاعبين ، وساتابع المباراة عن كثب".
واتم حديثه بالقول، "ساٌقدم كل ما لدي من اجل برسيبوليس في الموسم المقبل".
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