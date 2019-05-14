مكافحة الارهاب يعلن تنفيذ عملية نوعية في الموصل

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استكمالاً لعمليات تفكيك خلايا تنظيم داعش الإرهابية نفذت قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج الموصل عملية نوعية لاعتقال احد العناصر الإرهابية". وأضاف الجهاز أن المعتقل "كان يروم تنفيذ عملية ارهابية تستهدف المواطنين في المدينة".

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