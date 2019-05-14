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ضبط مقدم في استخبارات الداخلية متلبس بترويج معاملات شهداء مزورة في الأنبار

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عملية الضبط وإلقاء القبض على الضابط المتهم تمت على خلفية ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني فرع الأنبار الى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مفادها قيام ضابط برتبة مقدم منسوب الى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في الأنبار بترويج معاملات في مديرية الشهداء والجرحى التابعة لوزارة الداخلية بكتب مزورة، الأمر الذي دعا الى تشكيل فريق عمل مشترك من مفتشية الداخلية والأمن الوطني للتحقق من المعلومة وضبط المقدم متلبساً بجريمته".

واضافت الوزارة، أنه "بعد جمع وتحليل المعلومات وتأكيدها ميدانياً استحصل فريق العمل أمراً قضائياً من القاضي المختص، وانتقل الفريق الى مديرية الشهداء والجرحى، حيث تمكن من القاء القبض على الضابط متلبساً بترويج 33 معاملة، اثبتت التحقيقات أنها مزورة".

وتابعت الوزارة، "الى ذلك نظم فريق العمل محضر ضبط ودون افادة المتهم وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق المادة 289 / 298 من ق ع ع ، وقد اودع التوقيف للتحقيق معه".

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