واضافت الوزارة، أنه "بعد جمع وتحليل المعلومات وتأكيدها ميدانياً استحصل فريق العمل أمراً قضائياً من القاضي المختص، وانتقل الفريق الى مديرية الشهداء والجرحى، حيث تمكن من القاء القبض على الضابط متلبساً بترويج 33 معاملة، اثبتت التحقيقات أنها مزورة".
وتابعت الوزارة، "الى ذلك نظم فريق العمل محضر ضبط ودون افادة المتهم وعرض قضيته أمام قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق المادة 289 / 298 من ق ع ع ، وقد اودع التوقيف للتحقيق معه".
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقدم في استخبارات الداخلية متلبس بترويج معاملات شهداء مزورة في الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.