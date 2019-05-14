انت الان تتابع مالطا تغرم قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين ألمانية لدخوله مياهها الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قضت محكمة في مالطا اليوم الثلاثاء بتغريم قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين مبلغ عشرة آلاف يورو (11240 دولار) بعد إدانته بدخول المياه الإقليمية قبل 11 شهرا دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

كانت سلطات النقل في مالطا قد تحفظت على السفينة (لايفلاين) في يونيو حزيران 2018 بعد أن أنزلت 234 مهاجرا كانوا على متنها بعد أن أنقذتهم قبالة سواحل ليبيا.

واتهم القبطان كلاوس بيتر رايش بتشغيل سفينة غير مسجلة للقيام بعمليات إنقاذ.

وقال القبطان للمحكمة إن السفينة مسجلة في هولندا لكن القاضي جوزيف ميفسود قال إن الوثائق المقدمة من هيئة السجلات الهولندية توضح أن السفينة غير مسجلة هناك.

ورفض القاضي طلب الادعاء مصادرة السفينة قائلا إن السفينة مملوكة للجمعية الخيرية الألمانية (ميشن لايفلاين).

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وقال القاضي في منطوق حكمه "المحكمة قلقة من مستوى الكلمات والعنصرية التي تحيط بهذه القضية وبالهجرة في مالطا".

وكان يمكن أن يصل الحكم إلى السجن 12 شهرا لكن القاضي قال إنه ما كان ليحكم بذلك لأن المحكمة "فهمت على الفور ملابسات القضية".

وأوصت المحكمة بصرف الغرامة على جمعيات خيرية تعمل في مجال خدمة المهاجرين.

ورفعت المحكمة تحفظها على السفينة لكن لم يتضح ما إذا كان سيسمح لها بغادرة مالطا.