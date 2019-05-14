الان تتابع الرئيس الفلسطيني: الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط بالسعودية تهدف لزعزعة المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي والتخريبي الذي تعرضت له محطتي ضخ النفط بالسعودية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط تهدف لزعزعة المنطقة.

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