وزير الإعلام اليمني: إيران تستخدم أدواتها لاستهداف دول الجوار

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إيران تستخدم أدواتها في المنطقة لاستهداف أمن دول الجوار.

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وأعرب عن إدانته واستنكاره اليوم باستهداف خطوط إمداد النفط السعودية في منطقتي الدوادمي وعفيف، عادًا أن تداعيات الضغط الدولي على تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بخصوص الانسحاب من موانئ الحديدة قد ظهرت الآن من خلال التصرفات العبثية للميليشيا الحوثية وقيامها باستهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب “الإرياني”، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، المجتمع الدولي أن يدرك أن أدوات إيران في المنطقة ستستمر في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي مالم يكن هناك تحرك قوي لردع الميليشيات المنفلتة عن القانون والخارجة عن سلطات الدولة.

وشدّد على ضرورة وضع حد للمليشيات الانقلابية الحوثية ومنعها من تحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الجوار لصالح إيران التي باتت تستخدم الملف اليمني كورقة تفاوضية لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها.