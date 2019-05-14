خامنئي يستبعد وقوع حرب بين بلاده والولايات المتحدة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال مرشد إيران على خامنئي، اليوم الثلاثاء، إنه يستبعد وقوع حرب بين بلاده والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في أعقاب تأكيدات واشنطن على التصدي لطهران والرد الفوري على إيران حال تعرضها لمصالح أمريكا.