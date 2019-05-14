اخبار العالم

خامنئي يستبعد وقوع حرب بين بلاده والولايات المتحدة

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع خامنئي يستبعد وقوع حرب بين بلاده والولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال مرشد إيران على خامنئي، اليوم الثلاثاء، إنه يستبعد وقوع حرب بين بلاده والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في أعقاب تأكيدات واشنطن على التصدي لطهران والرد الفوري على إيران حال تعرضها لمصالح أمريكا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يستبعد وقوع حرب بين بلاده والولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا