الان تتابع خامنئي يستبعد وقوع حرب بين بلاده والولايات المتحدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال مرشد إيران على خامنئي، اليوم الثلاثاء، إنه يستبعد وقوع حرب بين بلاده والولايات المتحدة.
يأتي ذلك في أعقاب تأكيدات واشنطن على التصدي لطهران والرد الفوري على إيران حال تعرضها لمصالح أمريكا.
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