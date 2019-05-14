شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يتضامن مع السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم (الثلاثاء) محطتي ضخ النفط بمحافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

وأكدت الجمهورية اليمنية في بيان لها نشرتهُ وكالة الانباء اليمنية وقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها.

وجدد البيان التأكيد على أن خطر المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بات يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أن هذه الافعال تعد أعمالاً إرهابية لا تختلف عما تقوم به أي جماعة إرهابية أخرى.

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ولفت البيان إلى أن النهج الذي انتهجته مليشيا الحوثي الإرهابية منذ نشأتها حتى الآن يعكس مساعيها مع مخططات طهران لزعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقال البيان «إن استهداف المملكة العربية السعودية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بتحريض مباشر من إيران لا يمكن السكوت عليه ويشكل خرقاً فاضحاً لكل جهود السلام، ويهدد بانهيار كل مساعي الأمم المتحدة في اليمن».

وأضاف «اليمن قيادة وحكومة وشعب تتبرأ من هذا الفعل المشين لعصابة خارجة على القانون التي خرجت عن قيم وأخلاق الشعب اليمني وباعت نفسها لنظام الملالي وصارت ألعوبة بيده».

وأكدت الجمهورية اليمنية تأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشيرةً إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضع المجتمع الدولي دون استثناء امام مسؤوليته الجماعية في التصدي لهذه الجماعة الإرهابية ومن يقف خلفها.