بومبيو يتعهد مواصلة الضغط على إيران

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سوتشي: أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي، الاثنين، أنه بحث الملف السوري وتصرفات إيران في منطقتة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الهدف المشترك مع روسيا هو نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وزير الخارجية الأميركي إنه تحدث مع الوزراء الأوروبيين ووضعتهم بتفاصيل المخاطر الإيرانية الراهنة. ووجه رسالة إلى إيران قائلا: "إذا تعرضت مصالحنا للخطر فإننا سنرد بشكل فوري".

وأضاف "لا نسعى لحرب مع إيران إلا أنه تعهد مواصلة الضغط عليها.

كما أكد بومبيو بحثه مع لافروف الأوضاع في أوكرانيا وفنزويلا، وقال "طلبنا من موسكو وقف دعم الرئيس مادرور في فنزويلا.

وحذ بومبيو من التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة العام المقبل، وقال إن على موسكو أن تظهر ان تدخلها المفترض قد انتهى.

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وصرح بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بانه إذا تدخلت روسيا في انتخابات 2020 "فسيؤدي ذلك إلى تدهور علاقاتنا بشكل أكبر"، داعيا روسيا إلى "الاظهار أن مثل هذه الاعمال أصبحت شيئا من الماضي".

وكان قد بومبيو قال، إن الرئيس، دونالد ترمب، يريد أن يجد سبلاً للتعاون مع روسيا. وأضاف "أنا هنا اليوم لأن الرئيس ترمب ملتزم بتحسين هذه العلاقات".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إنه اجرى محادثات "صريحة ومفيدة" مع نظيره الاميركي حول مجموعة من القضايا بينها فنزويلا وسوريا.

وصرح في مؤتمر صحافي "ناقشنا بالتفصيل وضع العلاقات الثنائية وتبادلنا الآراء حول فنزويلا وروسيا والوضع بشأن خطة العمل المشتركة بالنسبة الى إيران" في إشارة الى الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى.

وقال وزير الخارجية الروسي إن الكرملين سيرحب بأي طلب رسمي من واشنطن لعقد لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.

وصرح بعد اعلان ترمب أنه يتوقع لقاء بوتين في قمة في اوساكا "اذا تم تقديم مثل هذا الطلب رسميا، فسنرد بإيجابية بالتأكيد".