ترمب ينفي التخطيط لإرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران

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واشنطن: نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء تقريرا ذكر أنه يفكر في ارسال 120 ألف جندي لمواجهة أيران، إلا أنه لم يستبعد ارسال "عدد أكبر بكثير" من الجنود في المستقبل.

وفي إشارة إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن خطط البيت الأبيض لإرسال جنود قال "اعتقد أن هذه أخبار كاذبة".

وأضاف "ولكن هل يمكن أن أفعل ذلك؟ بالتأكيد. ولكننا لم نخطط لذلك.. آمل أن لا نضطر الى التخطيط لذلك. ولكن إذا فعلنا فسنرسل عدداً أكبر بكثير" من الجنود.

وأرسل البنتاغون حاملة طائرات ومقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة الخليج خلال الأيام القليلة الماضية.

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وذكرت الصحيفة أن الجنود ال120 ألفا الذين تفكر واشنطن في ارسالهم لن يستخدموا في غزو ايران، الذي يتطلب أعداد أكبر من الجنود بحسب محللين.

وسيكون ذلك تراجعا عن سياسة ترمب بخفض الوجود العسكري الاميركي خارج البلاد والانسحاب من الحروب التي يقول إنها فاشلة في المنطقة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، إلا أنه تعهد مواصلة الضغط عليها.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي "نحن لا نرى مطلقا حربا مع إيران".