قمة عالمية في باريس الأربعاء

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نصر المجالي: تعقد في باريس يوم غد الأربعاء قمة عالمية تجمع قادة سياسيين وممثلي كبريات شركات التكنولوجيا بهدف اتخاذ الإجرات الضرورية لاستئصال محتوى الإرهاب والتطرف العنيف من شبكة الانترنت.

وستترأس فعاليات القمة التي ستحمل اسم (نداء كرايست تشيرتش) رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكانت نيوزليلندا وفرنسا أعلنتا عن القمة خلال لقا ماكرون وأرديرن التي صرحت بأن "الاعتداء الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش في 15 مارس الماضي، واسفر عن مقتل 50 مصليا مسلما شهد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "بطريقة غير مسبوقة كأداة للترويج لعمل إرهابي بدافع الكراهية".

وكان منفّذ الاعتداء بث وقائع المجزرة التي ارتكبها مباشرة على شبكة الإنترنت، وظهر في لقطات قاسية وهو يطلق النار بشكل عشوائي على رجال ونساء وأطفال.

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إجراءات جديدة

كما كان الاليزيه أعلن أن اللقاء سيضمن "اتخاذ اجراءات جديدة وصلبة بحيث لا يتكرر ما حدث في كرايست تشيرش".

وقالت أرديرن "إننا ندعو رؤوساء شركات التكنولوجيا للانضمام إلينا والمساعدة في تحقيق هدفنا في القضاء على التطرف العنيف عبر الإنترنت خلال قمة كرايست تشيرش في باريس".

وأضافت "يجب أن نتحرك جميعا، وهذا يشمل أن يتحمل أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية أكبر عن المحتوى الموجود على منصاتهم، وأن يتخذوا تدابير لمنع نشر محتوى التطرف العنيف ومشاركته".

وسيعقد هذه اللقاء على هامش اجتماع "التكنولوجيا من أجل الإنسانية" لوزراء العلوم في مجموعة السبع، وقمة "التكنولوجيا من أجل الخير" المنفصلة المقرر عقدها يوم غد الاربعاء 15 مايو أيضا في باريس.

