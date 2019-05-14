وصول بري والحريري الى قصر بعبدا للمشاركة في الإفطار الذي يقيمه الرئيس عون

وصل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ الى ​قصر بعبدا​ للمشاركة في حفل الإفطار الذي يقيمه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​.

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