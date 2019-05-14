أ.ف.ب: 3 دول غربية والرياض تشارك بالتحقيق بشأن عمليات تخريبية في الخليج

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "ثلاث دول غربية و​الرياض​ تشارك في التحقيق حول عمليات "تخريبية" في ​الخليج​".

وكانت قد تعرّضت أربعة سفن تجارية لأعمال تخريبية بالقرب من ​المياه​ الإقليمية لدولة ​الإمارات.