ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب"، أنّ "ثلاث دول غربية والرياض تشارك في التحقيق حول عمليات "تخريبية" في الخليج".
وكانت قد تعرّضت أربعة سفن تجارية لأعمال تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: 3 دول غربية والرياض تشارك بالتحقيق بشأن عمليات تخريبية في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.