تعاون بين فرنسا والعراق لإطلاق قمر صناعي ووكالة فضاء

أفادت ​وزارة الاتصالات​ العراقية أنها تنسق "مع ​الحكومة الفرنسية​ لإكمال مشروعي ​القمر​ الصناعي ووكالة الفضاء العراقية بالتنسيق مع شركة ​إيرباص​ الفرنسية المختصة بتصنيع الأقمار الصناعية"، مبينة أن "ذلك جاء بعد الحصول على قرض ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟل إﻧﺠﺎز ﻫﺬه المشاريع إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أمنية أﺧﺮى".

ووصفت الوزارة المشروعين بأنهما "سياديان ومهمان"، مشترطة أن "ﻳﺘﻢ الحفاظ على المدارات اﻟﺨﺎﺻﺔ بالبلاد اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ سيتم تشغيل اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎزه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ".

وأوضحت أن "ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺳﻴﺨﺪم المجالات الأﻣﻨﻴﺔ والاقتصادية والزراعية واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ بالإضافة إلى اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺨﺪم اﻟﺠﺎﻧﺐ الأمني"، مؤكدة أنه "تم التنسيق مع شركات فرنسية ﻣﺨﺘﺼﺔ من أجل ﺗﻨﻔﻴﺬ المشاريع وإنشاء نواة ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ المؤسسات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻘﻄﺎﻋﺎت أخرى مختلفة".

يشار إلى أن وزارة الاتصالات العراقية أعلنت في وقت سابق توقف مشروع القمر الصناعي العراقي بسبب قلة التخصيصات المالية له.