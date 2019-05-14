عباس: الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط بالسعودية تهدف لزعزعة المنطقة

أعلنت السلطة ال​فلسطين​ية أنها تدين الهجوم الإرهابي والتخريبي الذي تعرضت له محطتي ضخ ​النفط​ ب​السعودية​. واعتبر رئيس دولة فلسطين ​محمود عباس أن "الهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط بالسعودية تهدف لزعزعة المنطقة". وكانت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية قد اعلنت مؤخرًا أن أربع سفن تجارية تعرضت "لعمليات تخريبية" قرب ​المياه​ الإقليمية الإماراتية دون وقوع خسائر بشرية لكنها لم تقدم ​تفاصيل​ بشأن طبيعة التخريب. وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادث وقع قرب إمارة الفجيرة، وهي واحدة من أكبر مراكز تزويد ​السفن​ ب​الوقود​ في العالم، وتطل على ​مضيق هرمز​.

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