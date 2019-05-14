خامنئي: لن تكون هناك أي حرب مع الولايات المتحدة

نقل التلفزيون الإيران عن المرشد الاعلى للثورة الإيرانية السيد ​علي خامنئي​، اعلانه أنه "لن تكون هناك أي حرب بين إيران و​الولايات المتحدة الأميركية​"، مشددا على أن "إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي".

ولفت الى أن "المواجهة مع واشنطن هي مواجهة إرادات والمنتصر فيها هو الشعب الإيراني"، معتبرا أن "مبدأ التفاوض مع واشنطن خاطئ حينما تريد استهداف صواريخنا ونفوذنا الإقليمي".

وكان أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "أننا بحثنا الوضع في الشرق الأوسط وخاصة ما تقوم به إيران والولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات"، مبينًا أن "الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على إيران".

واعتبر بومبيو "أننا لا نسعى لحرب مع إيران"، مشيراً إلى "أننا سنرد بالشكل المناسب عليها إذا تعرضت المصالح الأميركية لأي هجوم".

وكشف "أننا ناقشنا ضرورة وقف الأنشطة العدائية لإيران في المنطقة"، موضحًا "أننا نأمل أن واشنطن وموسكو ستغيران مسار العلاقات بشكل يكون مفيدا للبلدين".