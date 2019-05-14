استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، "الهجوم الإرهابي "الحوثي" بطائرات بدون طيار مفخّخة واستهدف محطّتي ضخّ لخطّ الأنابيب في السعودية الشقيقة".
وأعربت في بيان، عن إدانتها "هذا العمل الإرهابي والتخريبي"، لافتةً إلى أنّه "دليل جديد على التوجّهات الحوثيّة العدائيّة والإرهابيّة والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار". وأكّدت "تضامن الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صفّ واحد ضدّ كلّ تهديد لأمن السعودية واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافّة في مواجهة التطرف والإرهاب، ووقوفها إلى جانبها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وشدّدت الخارجية على أنّ "أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأنّ أيّ تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الإمارات أكدت تضامنها مع السعودية: ندعم الإجراءات كافة بمواجهة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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