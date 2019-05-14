خارجية الإمارات أكدت تضامنها مع السعودية: ندعم الإجراءات كافة بمواجهة الإرهاب

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ​الإمارات​، "الهجوم ​الإرهاب​ي "الحوثي" بطائرات بدون طيار مفخّخة واستهدف محطّتي ضخّ لخطّ الأنابيب في ​السعودية​ الشقيقة".

وأعربت في بيان، عن إدانتها "هذا العمل الإرهابي والتخريبي"، لافتةً إلى أنّه "دليل جديد على التوجّهات الحوثيّة العدائيّة والإرهابيّة والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار". وأكّدت "تضامن الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة ووقوفها مع ​الرياض​ في صفّ واحد ضدّ كلّ تهديد لأمن السعودية واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافّة في مواجهة التطرف والإرهاب، ووقوفها إلى جانبها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وشدّدت الخارجية على أنّ "أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأنّ أيّ تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".