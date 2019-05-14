ذكرت وكالة "​رويترز​"، نقلًا عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن "هناك مؤشرات من طهران و​واشنطن​ على أن الأمور ستنتهي على خير رغم التصعيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن رئيس الوزراء العراقي: هناك مؤشرات من طهران وواشنطن على أن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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