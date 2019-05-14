التحالف الدولي ضد داعش: إيران ليست جزءاً من مهمتنا

أكّد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" أن "​إيران​ ليست جزءاً من مهمتنا"، مشيرًا إلى "أننا لم نلمس أي تهديدات من قبل المليشيات في ​العراق​ و​سوريا​".

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