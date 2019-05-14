رئيس البرلمان العربي دان استهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية: عمل إرهابي جبان

دان رئيس ​البرلمان العربي​ مشعل بن فهم السلمي، "العمل الإرهابي الجبان الّذي استهدف محطتي ضخّ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" ​السعودية​ باستخدام طائرتين "درون" بدون طيار".

وشدّد في بيان، على أنّ "استهداف محطتي ضخّ ​النفط​ يُعدّ عملًا إرهابيًّا جبانًا، يستهدف منشآت حيويّة، والمساس بواحدة من أهمّ السلع الاستراتيجية للعالم، كما يأتي مباشرةً بعد حادث استهداف أربع سفن تجارية مدنيّة في المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات​، الأمر الّذي يستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا للتصدّي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخطّطين والداعمين والمموّلين والّذين يقفون خلفها سواءً كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولًا".

وعبّر السلمي عن "ثقته التامّة في قدرة السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر ​الجماعات الإرهابية​"، مؤكّدًا "تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية، ودعمها في تصدّيها بحزم لكلّ ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها".

كما أعرب عن تقديره العالي لـ"الدور القيادي والمحوري الّذي تقوم به السعودية في ​مكافحة الإرهاب​ وتصديها الحازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية أمنيًّا وعسكريًّا وفكريًّا"، مثمّنًا عاليًا "مواقفها ومبادراتها في المحافظة على الأمن القومي العربي".