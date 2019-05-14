حزب سبعة: باسيل يحاول اغتيال قانون استعادة الاموال المنهوبة

حذر "​حزب سبعة​"، في بيان وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من "محاولة تغيير قانون استعادة الاموال المنهوبة وتفريغه من مضمونه بعدما اصبح مطلبا جماهريا"، مشيرا الى أنه "بالرغم من ان حزب سبعة زار باسيل منذ سنة طالبا منه التصويت على القانون الذي قدمه سبعة رسميا ل​مجلس النواب​ منذ سنتين وبالرغم من الحملات الكبيرة التي قام بها سبعة لاقرار هذا القانون. لم يتردد باسيل من ​الاعلان​ انه هو الذي تقدم اليوم بمشروع لاستعادة الاموال المنهوبة مدعيا ان تياره هو صاحب هذه الخطوة السياسية والتشريعية".

ولفت الحزب الى أن "هذا اثار الريبة لدى عدد كبير من المواطنين الذين باتوا يشعرون ان ثمة محاولة من السلطة لاغتيال قانون استعادة الاموال المنهوبة قبل ولادته، نظرا لخطورة الطرح بالنسخة الاصلية المقدمة من سبعة رسميا الى مجلس النواب".