الحاج حسن: هناك الكثير من المصاريف في شركات الخلوي يجب ان تتوقف

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​ أن "هناك الكثير من المصاريف في شركات الخلوي يجب ان تتوقف، فما لها علاقة شركات الخلوي لتقيم رعايات واحتفالات، وهنا الحديث عن 20 مليون ​دولار​ ب​السنة​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الحاج حسن أن "هناك وكيل يعطونه كمية من الأرباح تصل للاربعة بالمئة ووكيل آخر يعطونه ربح يصل الى 1.5 بالمئة".