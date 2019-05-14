أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن "هناك الكثير من المصاريف في شركات الخلوي يجب ان تتوقف، فما لها علاقة شركات الخلوي لتقيم رعايات واحتفالات، وهنا الحديث عن 20 مليون دولار بالسنة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الحاج حسن أن "هناك وكيل يعطونه كمية من الأرباح تصل للاربعة بالمئة ووكيل آخر يعطونه ربح يصل الى 1.5 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: هناك الكثير من المصاريف في شركات الخلوي يجب ان تتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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