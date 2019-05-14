أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، قرارًا قضى بـ"إعطاء المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، الإجازات السنوية المتراكمة لصالحه، وعدم إستئنافه لعمله إلّا بعد البتّ القضائي النهائي بملاحقته العدلية".
وكان الجمال قد أوقف عدليًّا منذ 12 آذار 2019 وأُخلي سبيله اليوم في 14 أيار 2019 بكفالة مالية، وهو سيمثل أمام قاضي التحقيق في 27 أيار الحالي في قضية تتعلّق بتزوير إفادات جامعية، موقوف فيها أشخاص آخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب لم يسمح لمدير عام التعليم العالي بإستئناف عمله إلا بعد البت القضائي بملاحقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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