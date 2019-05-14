وزير داخلية ولاية برلين زار صيدا: إستقرار البلديات من إستقرار أمن لبنان

أكد وزير الداخلية والرياضة في ولاية ​برلين​ الألمانية أندرياس جايسل أن "التعاون في مجال عمل البلديات هو موضوع مهم كثيرا ونحن على قناعة بأنه يجب توسيع مجال تعاون مع البلديات ال​لبنان​يه لأن استقرار البلديات هو من استقرار امن لبنان واستقرار أمن لبنان هو ايضا من الدوافع التي ستؤدي الى استقرارنا هذا نفعله لاسباب انسانية ولكن لأكون صريحا معكم لا أخفي عنكم نحن نفعل ذلك ايضا لاسباب سياسية لأننا نريد التقليل من عدد ​اللاجئين​ الذين يصلون الى ​المانيا​ او ​اوروبا​ بصفة عامة".

وخلال زيارته ​مدينة صيدا​ على رأس وفد كبير من الوزارة ومن ​السفارة الألمانية​ في ​بيروت​، أوضح جايسل "أنني جئت ومعي وفد من ​وزارة الداخلية​ التابعة لبرلين الى صيدا لكي نتعرف عن كثب على الاوضاع هنا في لبنان واستطيع ان اقول انه تحققت لنا انطباعات جيدة وممتازة عن بيروت وعن الوضع بصفة عامة والهدف من زيارتي هي التحاور وطرح السؤال ما الذي يمكنه علينا أن نفعله لنقدم الدعم والمساعدة لكم وهذا الدعم والمساعدة هو الكفيل بالاستتباب والاستقرار هنا في بلدكم ، وخاصة وأنكم تقدمتم بكتاب إلى عمدة ولاية برلين وهو صديق شخصي لي وحدثني عن هذا الكتاب وسألني عن امكانيات التعاون في هذا المجال وأبديت الإستعداد للمساعدة والدعم ل​رجال الإطفاء​ في بلدية صيدا ونحن التقينا بالامس مع محافظ بيروت وهو تحدث لنا عن قائد فوج إطفاء صيدا الملازم اول سليم الغضبان بالخير وتشاورنا حول موضوع الدعم لفوج الإطفاء وسبل المساعدة في مجال التدريب إن كان في صيدا أم في برلين على مكافحة الحرائق والمساعدة الإنقاذ".

ولفت إلى أن "التعاون بين السلطات الامنية الالمانية واللبنانية هو على اعلى مستوى وخاصة في اوجه التعاون في مجالات اخرى لكن لنبقى في الشق الامني في اليومين الأخيرين تحدثت مع أعضاء من الاجهزة الامنية اللبنانية في المجال الامني. نحن نعلم ان التعاون في مجال عمل البلديات هو موضوع مهم كثيرا ونحن على قناعة بأنه يجب توسيع مجال تعاون مع البلديات اللبنانيه لأن استقرار البلديات هو من استقرار امن لبنان واستقرار أمن لبنان هو ايضا من الدوافع التي ستؤدي الى استقرارنا هذا نفعله لاسباب انسانية ولكن لأكون صريحا معكم لا أخفي عنكم نحن نفعل ذلك ايضا لاسباب سياسية لأننا نريد التقليل من عدد اللاجئين الذين يصلون الى المانيا او اوروبا بصفة عامة لذلك نحن مستعدون لتقديم الدعم للبنان خاصة وللبلديات اللبنانيه لديها عبء ثقيل من جراء النزوح من دول اخرى بالنسبة لنا التعاون اصبح مهما كثيرا في هذا المجال ونحن ايضا منفتحون على امكانيات هذا التعاون والتعرف على كل المجالات التي يمكننا ان نساعد فيها".

ولفت الى "أننا كنا سعداء كثيرا بمرافقة اعضاء الصليب الاحمر اللبناني الذين رافقونا والمتواجدون هنا لنرى امكانيات التعاون معكم ومعنا بصفة عامة واود ان اعبر عن سعادتي الكبيرة بشأن الحفاوة الكبيرة التي تلقيناها في لبنان الجميل الذي اعجبنا وكنا فرحين بالشمس خاصة واننا حين غادرنا برلين كانت درجة الحرارة 8 درجات".