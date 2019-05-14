طقس يوم غد مشمس مع استقرار بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
كما توقعت أن يكون طقس يوم الخميس، غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. أما طقس يوم الجمعة، فقليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة، تبدأ بالإنخفاض التدريجيّ ليلاً.
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