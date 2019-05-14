شدّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "ما تعرّضت له السفن في دولة ​الإمارات​ من عمل تخريبي، وأيضًا التعرّض لمنشآت ​النفط​ في ​السعودية​، أمر مدان وتصعيد خطير مُستنكَر".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: إستهداف السفن بالإمارات والتعرض لمنشآت النفط بالسعودية تصعيد خطير مستنكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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