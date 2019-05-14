الدكاش دعا لأوسع مشاركة غدا باستقبال جثمان البطريرك صفير: عظيم من بلدي

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، إلى أنّ "غدًا، يعود البطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ في رحلته الأخيرة إلى أرض ​كسروان​، ليبارك ترابها الّذي سيحضنه إلى الأبد. يعود في 15 أيار 2019، إلى الأرض الّتي شهدت ولادته قبل 99 عامًا في 15 أيار 1920، مع ولادة ​لبنان​ الكبير الّذي دافع عنه بأمضى سلاح: سلاح الكلمة والموقف".

وأوضح في بيان، أنّ "لذا، وفي لفتة وفاء وإجلال للراحل العظيم، وتعبيرًا عن تمسّكنا بكلّ القيم الّتي تبنّاها ودافع عنها بجرأة وصلابة، أدعو جميع اللبنانيين، وخصوصًا أبناء كسروان وجبيل، إلى أوسع مشاركة غدًا في استقبال جثمان هذا العظيم من بلادي".

ونوّه الدكاش إلى "أنّني لا أجدني بحاجة إلى مطالبة رفاقي في "​حزب القوات اللبنانية​" بالمشاركة في صلاة الدفن، وهم سبقوني بالدعوة إلى الحشد والتنظيم في كلّ المناطق اللبنانية بما يليق بمكانة وتاريخ من أعطي مجد لبنان، وهو القائل: "سبقني على هذا الكرسي كثيرون، ولن أكون الحلقة التي ستنكسر"، ولم ينكسر. فذهب الى ملاقاة ربه مكلّلًا بالمجد والكرامة".