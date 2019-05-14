هبوط أرضي مفاجئ في الطريق الدولي قرب مدينة رأس

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد شهد الطريق الدولي قبل مدينة رأس سدر بنحو 15 كيلو متر، في اتجاه عيون موسي أمام قرية "جولدن بيتش 2" في نطاق قرية رأس مسلة لهبوط أرضي مفاجئ. وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بقائدي السيارات والمركبات على الطريق الرئيسي "رأس سدر - شرم الشيخ" بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة. وقال المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى الدفع بدوريات تابعة لإدارة مرور جنوب سيناء لمكان الهبوط وجاري التعامل معه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري بجنوب سيناء.

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