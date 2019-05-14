باريس: ماكرون سيلتقي المشير حفتر قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيلتقي قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قريبًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكان ماكرون استقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في الثامن من مايو، الجاري، لبحث سبل دفع عملية السلام في المنطقة، بعد إعلان المشير حفتر شن عملية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات حققت تقدمًا كبيرًا في معاركها مع الميليشيات الإرهابية، وأصبحت على مشارف مدينة طرابلس.