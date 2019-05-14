الزراعة: تكليف أحمد عوض مديرًا لصندوق الموازنة الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد : أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتور أحمد محمد أحمد عوض، رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، للعمل مديرًا للهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بالإضافة إلى عمله. يأتي ذلك وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 570 لسنة 2019.

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