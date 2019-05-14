تجمع المهنيين السودانيين: ارتفاع عدد مصابي أحداث الاعتصام إلى 200

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب ا):

أعلن المتحدث بإسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الناجي إرتفاع عدد الإصابات وسط المعتصين جراء احداث الامس الي مايزيد عن "200" مصاب".

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ان من بين المصابين 77 إصابة بالرصاص الحي ,بينهم عشرة حالات حرجة يتوقع ان تعلن حالات وفاة وسطهم باي لحظة.

وحمل الناجي المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية الاحداث وعزا ذلك لمسؤوليته المباشرة عن الأمن ولتباطؤه في تسليم السلطة للمدنيين.

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ودعا الناجي قوى اعلان الحرية والتغيير اليوم المتظاهرين لعدم الاستجابة للإستفزازات والعنف والعنف المضاد.

ومن جهته ،طالب القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر في المؤتمر الصحفي المجلس العسكري بسحب قواته من محيط الاعتصام واعتبر الخطوة مهمه لتجنيب البلاد الإنزلاق نحو العنف.

وقال "إن المفاوضات الجارية حاليا تعتبر إمتداد للثورة وليس هناك خيار سواء نقل السلطة للمدنيين أو أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية وضع البلاد أمام المواجهات".

وطالبت قوى الحرية والتغيير، التي تضم تجمع المهنيين ، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاحداث الدامية التي وقعت في الاعتصام أمس الاثنين وادت إلى مقتل ستة أشخاص.