مجلس الامة الكويتي: إحالة استجواب رئيس الوزراء الى التشريعية "اجراء لائحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - ( د ب أ ):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة بند الاستجوابات والقرار بالتصويت على إحالة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية "اجراء لائحي".

وأوضح الغانم اليوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة أن إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) البرلمانية جاء بعد مناقشة الطلب بين مؤيدين ومعارضين ومن ثم التصويت عليه قائلا "هذه ممارسات وإجراءات لائحية".

وشدد على عدم جواز نقل أي معلومات حول ما يدور في الجلسة السرية من قبل أي وسيلة إعلامية وذلك وفقا للدستور واللائحة، مؤكدا أن المعلومات الصحيحة والدقيقة هي ما ذكرها في بيانه بعد تحويل الجلسة إلى علنية.

أشار إلى اعتزام المجلس عقد جلسات مكثفة في شهر حزيران/يونيو المقبل لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومة إضافة إلى إنجاز عدد من القوانين والتشريعات.

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كان الغانم أعلن في وقت سابق اليوم موافقة المجلس على إحالة استجواب الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته.

يذكر ان النائب عبدالكريم الكندري قد اعلن استجواب رئيس الوزراء في ثلاث محاور

الاول : غياب السياسات العامة للحكومة .

الثاني: التناقض في ترشيد الانفاق وتأثيره على الحالة المالية للمواطن.

الثالث : اخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية .