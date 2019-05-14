روسيا تتوقع البدء في تشغيل خط أنابيب "توركستريم" بنهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

تتوقع روسيا أن يبدأ خط أنابيب "توركستريم" في نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا بنهاية العام الجاري، حسبما قال أوليج اكسيوتين نائب رئيس شركة "جازبروم" الروسية التي تملكها الدولة.

وقال اكسيوتين في تصريحات أذاعتها وكالة "تاس" الروسية الرسمية "القسم البحري أصبح جاهزا. الجزء البحري جاهز بنسبة 100 بالمئة من الجانب الروسي وحوالي 5ر73 بالمئة من الجانب التركي".

ويهدف خط الأنابيب الذي يمر أسفل البحر الأسود إلى تزويد السوق التركية، واحدة من أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي الروسي بالإضافة إلى دول أخر في جنوب شرق أوروبا. وقد بدأت عملية بناء الخط في مايو 2017 .

وقال اكسيوتين للصحفيين في مدينة سان بطرسبرج "نتوقع بدء توريد الغاز عبر خط أنابيب توركستريم في 31 ديسمبر".