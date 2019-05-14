ترامب: التوصل إلى اتفاق مع الصين في النزاع التجاري "ممكن تماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري مع الصين وذلك على الرغم من التصعيد الأخير.

وقبل رحلته إلى ولاية لويزيانا، قال ترامب :" لدينا في الوقت الراهن نزاع محدود مع الصين، وإذا أرادوا عمل اتفاق، فإن هذا ممكن تماما".

وأعرب ترامب عن إصراره على موقفه الذي يرى أن الولايات المتحدة في وضع أفضل في الصراع الذي اتسم بفرض متبادل لرسوم جمارك خاصة " فنحن لدينا اقتصاد أكبر كثيرا من الصين"، وأضاف "هذه عوالم مختلفة".

ولم يحدد ترامب ما إذا كان سينفذ تهديداته بتوسيع نطاق العقوبات الجمركية على الصين لتشمل بضائع صينية بقيمة 325 مليار دولار، وقال:" نحن ننظر في هذا الأمر على نحو دقيق للغاية".

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وأعرب ترامب عن رفضه لمقولة إن المستوردين في الولايات المتحدة تأثروا بشدة بالتصعيد الأخير وقال:" ليس هناك شركة عليها أن تدفع جمارك، كل ما يجب أن يفعلوه هو أن ينتجوا في الولايات المتحدة".

كانت الحكومة الأمريكية رفعت اعتبارا من يوم الجمعة الماضي الجمارك من 10% إلى 25% على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وعزا ترامب هذه الخطوة إلى تباطؤ إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأعلن ترامب اليوم أن الصين لم تحاول إعادة التفاوض بل إنها دمرت أي اتفاق محتمل.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن المحادثات أدت إلى حدوث اتفاق في 95% من النقاط العالقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن أمس الاثنين أنه يعتزم عقد لقاء مع الرئيس الصيني تشي جين بينج على هامش قمة العشرين في أوساكا باليابان نهاية يونيو المقبل.