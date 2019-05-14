المسماري: أسقطنا طائرة تركية الصنع تحاول استهداف قاعدة الجفرة الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - بنغازي – (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجيش أنجز مهام حساسة جدا أهمها التقدم نحو تخوم طرابلس في وقت وجيز، مضيفا أنه تم تنفيذ خطط تكتيكية لإخراج المليشيات الإرهابية من المدينة حتى يتم القتال بعيدا عن المواطنين.

وقال المسماري ـ في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية ـ إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تركية الصنع مساء أمس تحاول الاستطلاع أو أستهداف قاعدة "الجفرة الجوية " بالمنطقة الوسطى.

وأضاف أن القوات الجوية الليبية قامت بشن عدد كبير من الغارات الجوية النهارية والليلية استهدفت مواقع لتجمعات الإرهابيين في منطقة غرب العزيزية، وجنوب طرابلس وجنوب شرق طرابلس.

وأوضح أنه يوجد أجانب من جنسيات مختلفة تقاتل في صفوف الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هؤلاء مرتزقة لا تشملهم حماية القوانين الدولية سواء اتفاقيات جنيف أو القانون الدولي.

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وأشار إلى أن الطائرات بدون طيار تركية الصنع، موضحا أن تركيا لديها طائرات تصنيع محلي استخدمت في سوريا أولا، وهناك أتراك على الأرض خاصة في مدينة مصراته.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي إنه تم رصد تحرك لسفن تركية تنقل زخائر ومعدات عسكرية ومدرعات إلى ميناء مصراته، موضحا أن هذه السفن وصلت أمس، وهناك باخرة إيرانية ستصل بعد يومين إلى مصراته.

وأضاف أنه يوجد طائرات ورحلات مشبوه من مطارات غير رسمية في تركيا تنقل ما تبقى من جبهة النصرة في سوريا أو أسلحة وزخائر ومعدات عسكرية.

وأكد أنه رصد تحرك لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في العاصمة التشيكية (براغ) للتعاقد مع مهرب سلاح على استيراد أسلحة إلى ليبيا، مشككا في نوايا المجتمع الدولى تجاه الأمن والاستقرار في ليبيا لإصراره في تنفيذ قرار حظر السلاح على ليبيا، معتبرا هذا القرار يصب في مصلحة الجماعات الارهابية في ليبيا.