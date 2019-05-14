تضامن الوادي الجديد: 9 ملايين جنيه لدعم الأيتام والحالات الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن دعم الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج والحالات الفقيرة وذوي الإعاقة بمبلغ 9 ملايين و429 ألف و500 جنيه.

وأكد مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، محمد منير العديسي، أن الدعم مقدم من جمعية الأورمان الخيرية بالمحافظة بقيادة العميد أحمد الدسوقي، وذلك لدعم جميع الحالات الإنسانية علي أرض المحافظة.

وأضاف "العديسي"، أن الدعم جرى صرفه وتسليمه للمستحقين من خلال أبحاث اجتماعية، جرت في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2019، متمثلًا في دعم 90 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بقيمة 10 آلاف جنيه لكل عروس، ودعم 153 مشروع متناهي الصغر من خلال قرض حسن بإجمالي، مليون و71 ألف جنيه، وإجراء 54 عملية قلب مفتوح و106 عمليات جراحية لمرضي العيون، وبناء 3 منازل للحالات الفقيرة.

وأشار إلى، دعم الأطفال الأيتام بالمحافظة بمبلغ 75 ألف جنيه، وتوزيع 7000 طن لحوم علي الفقراء، و75 كرسي متحرك، لذوي الإعاقة، و2000 لحاف فايبر، للحالات الفقيرة، و3000 كرتونة مواد غذائية للحالات الفقيرة.