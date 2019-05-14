السلطات الفرنسيّة تصادر نصف طنّ من الكوكايين في ميناء "دانكيرك"

وكالات - قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانان في بيان اليوم، الثلاثاء 14 ماي 2019، إن السلطات صادرت نصف طن من الكوكايين قيمته حوالي 40 مليون يورو (44.9 مليون دولار) في ميناء دانكيرك بشمال البلاد الشهر الماضي.
وقال البيان إنه تم العثور على المخدرات في 29 أفريل في سفينة حاويات تحمل شحنة موز كانت قادمة من سورينام في أمريكا الجنوبية، مضيفا أن الإدعاء الفرنسي يجري المزيد من التحقيقات.
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