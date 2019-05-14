متابعة المجلس العسكري بالسودان مقتل ضابط و اصابة عدد كبير في الاشتباكات

قال المجلس العسكري في السودان في بيان له منذ قليل ان الاشتباكات الدائرة في ميدان الاعتصام بالخرطوم اسفرت عن مقتل ضابط وأصابة عدد كبير من المحتجين

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