سماع دوي انفجار قوي وسط بغداد

سمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الثلاثاء. وكان الانفجار عبارة عن عبوة ناسفة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية قرب ساحة عقبة بن نافع في منطقة الكرادة. وسبق أن استهدفت عدة محلات لبيع المشروبات الكحولية، في مناطق مختلفة من بغداد، من قبل جماعات مسلحة.

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