5 سنوات سجناً لمتهم بالانتماء لـداعش فى الإمارات

أمرت محكمة أمن الدولة في الإمارات، بالسجن 5 سنوات لشاب يحمل جنسية جزر القمر، وتغريمه مليون درهم (272 ألف دولار)، مع تحمله النفقات القضائية، وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء محكوميته.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والكاميرات، وإغلاق المواقع الإلكترونية التي كان المدان قد أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسح محتوياتها كافة.
ووجهت نيابة أمن الدولة، للمذكور تهمةالانضمام إلى تنظيم "داعش"، وأداء قسم البيعة للتنظيم ولزعيمه أبو بكر البغدادي، عبر موقع على تويتر معروف باسم حركي هو "جريح 99" بالرغم من علمه بحقيقة هذا التنظيم وأهدافه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أنشأ حسابا آخر على تويتر باسم "مسلم جريح 99"، ونشر عبره مقالات ومعلومات كاذبة وإشاعات
وضمت لائحة الاتهام المقدمة من قبل نيابة أمن الدولة "مخالفة المتهم للمواد 1 و 22 و 45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وكذلك المواد 1 و 9 و 26 و 41 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
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