ترامب ينفي وجود خطط لإرسال 120 ألف عسكري إلى الشرق الأوسط

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحة تقارير حول نية الإدارة الأمريكية إرسال 120 ألف عسكري إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران. الأوسط لمواجهة إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم : "أعتقد أن هذه أخبار كاذبة... نحن لم نخطط لذلك بعد، وآمل ألا نضطر للتخطيط لذلك. وفي حال قمنا بذلك سنرسل قوة أكبر بكثير".

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