اتفاق روسي أمريكي بشأن القضاء على الإرهابيين في سوريا

اتفق وزيرا الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والأمريكي، مايك بومبيو، على ضرورة القضاء على الإرهابيين في سوريا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو في أعقاب مباحثاتهما في سوتشي، اليوم : "في ما

يتعلق بسوريا، تحدثنا عن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشكل كامل، والذي يتمثل البند الأساس فيه في احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وأضاف: "اتفقنا على مواصلة المشاورات على أساس الاتصالات القائمة بيننا، وقمنا بتنسيق المواقف بشأن عدد من النقاط المحددة، بما فيها المتعلقة بالقضاء على الإرهابيين على الأراضي السورية نهائيا وتوفير الظروف لعودة اللاجئين وحل القضايا الإنسانية وإطلاق العملية السياسية في سياق تشكيل اللجنة الدستورية".