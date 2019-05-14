وزير الخارجية الأمريكي: لا نرى احتمال نشوب حرب مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم في سوتشي، على أن الولايات المتحدة لا ترى احتمال نشوب حرب مع إيران، لكنها ستوجه ردا مناسبا على أي مساس بمصالحها من قبل طهران.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقد عقب مباحثاتهما في مدينة سوتشي الروسية، اليوم

الثلاثاء: "لا نريد حربا مع إيران من حيث المبدأ، لكننا مستعدون للرد في حال مساسها بالمصالح الأمريكية"، مجيبا على سؤال حول تعزيز واشنطن قواتها في الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة.

وأضاف بومبيو قائلا: "قلنا في السابق إننا بالطبع سنوجه

ردا مناسبا إذا كان هناك خطر على المصالح الأمريكية".

ووصف بومبيو المباحثات مع لافروف بـ "حوار صريح"، تطرقا خلاله "حتى إلى المسائل التي نختلف بشأنها"، مضيفا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمة بـ "إيجاد حلول مشتركة للمسائل الخلافية".

وتابع بومبيو قائلا: "أفهم الرئيس ترامب فتوقعاته تكمن في أنه يريد تحسين العلاقات بين بلدينا خدمة لشعبينا، انطلاقا من هذا نفعل كل ما بوسعنا لاتخاذ خطوات عملية".