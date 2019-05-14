الضغوطات الأميركية تفاقم ارتباك إيران

كشف خبراء استراتيجيون وعسكريون لـ"دوت الخليج"، أن التطورات الأخيرة في المنطقة، أظهرت ارتباك النظام الإيراني وتخبطه في التصرف تجاه هذه الأزمات، بدأ باستهداف الناقلات النفطية في سواحل الإمارات، ثم بالحادث الإرهابي الأخير الذي استهدف محطتي ضخ أنابيب، وتبنته جماعة الحوثي المتمردة. وأكد الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتورمحمد بن صالح الحربي، أن حادثة الفجيرة هي أكبر برهان على تخبطات طهران، وسعيها لمد جسور التواصل مع الإدارة الأميركية نحو مفاوضات جديدة. ولفت إلى أن ضعف هذا النظام جاء بسبب استراتيجية الضغط القصوى الأقوى فاعلية وتأثيرا تجاه إيران منذ 4 عقود، والتي مارست خلالها أساليبا راسخة في نهجها وتعاملها السياسي على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأضاف "اللعب على الوقت والتناقضات والتسويف والتمويه لإدارة الأزمات، وإيجاد الحلول الوقتية لإعادة التمركز، ومن ثم التقاط الأنفاس والشروع في سياسة المحاور وتصدير الأزمات، هو ماتفعله طهران، لإشغال الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، والحصول على مكاسب يزعمون أنهم ينجحون بها، وهدفها استمرارية زخم ثورتهم المزعومة وضمان بقائهم في السلطة".

فشل استراتيجي

أوضح الحربي أن الإخفاقات والفشل الاستراتيجي الذريع لدولة راعية ومصدرة للإرهاب، يجعلها تعيد النظر في استراتيجياتها كرها أو طوعا، وستتهاوى أذرعهم العسكرية والسياسية في الخارج وسيعيدون بناء علاقاتهم الدولية والعودة إلى نقطة الصفر، وذلك بعدما وصل الاقتصاد إلى مرحلة الركود والانكماش 6% هذا العام، والتضخم إلى (50%) متراجعا خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابوي، وهي الدولة التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم.

منعطف خطير

أوضح أستاذ الإعلام المشارك بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور عادل المكينزي، أن إيران تمر اليوم بمنعطف خطير في ظل تصريحات الرئيس ترمب، والحضور البارز للقطعات العسكرية والأحداث الأخيرة لعدد من السفن بالخليج العربي، مؤكدا أن الضغط على الاقتصاد الإيراني والاستعدادات للانتخابات المقبلة أدى إلى تصاعد الحرب النفسية بين الطرفين. ولفت إلى أن الراصد لمؤشرات الخطاب الرئيس الإيراني، يلحظ تململا، مما يسمى بالإصلاحيين الذي يمثلهم روحاني، من آثار الضغط المتواصل من الجناح المتشدد، الذي يقوده مرشد الثورة خامنئي، والذي أوصل البلاد إلى حافة الانفجار أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وتابع "يسعى روحاني وفريقه إلى تبرئة ساحتهم تحت ستار محدودية الصلاحيات المتاحة لهم، والتضييق الذي يمارسه خامنئي والملالي".