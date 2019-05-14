الضغوطات الأميركية تفاقم ارتباك إيران

فشل استراتيجي
أوضح الحربي أن الإخفاقات والفشل الاستراتيجي الذريع لدولة راعية ومصدرة للإرهاب، يجعلها تعيد النظر في استراتيجياتها كرها أو طوعا، وستتهاوى أذرعهم العسكرية والسياسية في الخارج وسيعيدون بناء علاقاتهم الدولية والعودة إلى نقطة الصفر، وذلك بعدما وصل الاقتصاد إلى مرحلة الركود والانكماش 6% هذا العام، والتضخم إلى (50%) متراجعا خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابوي، وهي الدولة التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم.
منعطف خطير
أوضح أستاذ الإعلام المشارك بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور عادل المكينزي، أن إيران تمر اليوم بمنعطف خطير في ظل تصريحات الرئيس ترمب، والحضور البارز للقطعات العسكرية والأحداث الأخيرة لعدد من السفن بالخليج العربي، مؤكدا أن الضغط على الاقتصاد الإيراني والاستعدادات للانتخابات المقبلة أدى إلى تصاعد الحرب النفسية بين الطرفين. ولفت إلى أن الراصد لمؤشرات الخطاب الرئيس الإيراني، يلحظ تململا، مما يسمى بالإصلاحيين الذي يمثلهم روحاني، من آثار الضغط المتواصل من الجناح المتشدد، الذي يقوده مرشد الثورة خامنئي، والذي أوصل البلاد إلى حافة الانفجار أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وتابع "يسعى روحاني وفريقه إلى تبرئة ساحتهم تحت ستار محدودية الصلاحيات المتاحة لهم، والتضييق الذي يمارسه خامنئي والملالي".
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