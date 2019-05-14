تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.5 درجات قبالة بابوا-غينيا الجديدة

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.5 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة اليوم الثلاثاء، وفق المرصد الأميركي للزلازل، فيما أصدر مركز رصد تسونامي في منطقة المحيط الهادئ تحذيراً من تشكل مد بحري عملاق.

ووقع الزلزال على بعد 44 كلم شمال شرق كوكوبو في بابوا غينيا الجديدة، وفق المرصد الأميركي.

وقالت ميغان مارتن مديرة منتجع روبوبو بلانتيشن في كوكوبو إن الزلزال "كان هائلاً جداً ومخيفاً جداً"، مضيفة: "لم تقع أضرار على ما يبدو، لكننا نتحقق من الأمر".

وقال مركز رصد تسونامي في منطقة المحيط الهادئ "بناء على معطيات الزلزال الأولى ... فإن احتمال تشكل أمواج تسونامي خطيرة قائم بالنسبة للسواحل الواقعة على مسافة 1000 كلم من مركز الزلزال".

Advertisements

اقرأ أيضاً: زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

وطلب المركز من "الوكالات الحكومية المسؤولة عن المناطق الساحلية المهددة العمل على إبلاغ أهالي السواحل المعرضين للخطر بالتدابير اللازمة بناء على تقديرهم ومستوى الخطر".

ويقع مركز الزلزال في المنطقة المعروفة بحزام النار، والتي كثيراً ما تشهد نشاطات زلزالية.

وأودى زلزال بقوة 7.5 درجات في بابوا غينيا الجديدة، في فبراير العام الماضي، بـ 150 شخصاً ودمر مئات المباني.