كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطات سعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في محافظتي الدوادمي وعفيف بالعاصمة السعودية الرياض. ووصفت الحكومة الهجمات بأنها "اعتداء آثم يبرهن على سعي الجماعات الإرهابية المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها". وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن المملكة العربية السعودية قد قال، الثلاثاء، إنه جرى استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض بهجوم إرهابي.

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